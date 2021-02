Penn National Gaming: Erobern sie jetzt New York?

Einer der bekanntesten Namen im Bereich Sport und Sportwetten könnte dank einer neuen Partnerschaft in New York starten, wenn der Staat Sportwetten legalisiert.

Penn National erhält Zugang zu New York

Penn National Gaming (NASDAQ:PENN) und Rush Street Interactive (NYSE:RSI) unterzeichneten am Montag eine Partnerschaft, die Penn National und seinem Barstool Sportsbook einen möglichen Zugang zum New Yorker Sportwettenmarkt verschafft, wenn der Staat in



