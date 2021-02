Penn National Gaming: Chance vertan?

Im Januar 2020 kaufte der Kasinobetreiber Penn National Gaming Inc (NASDAQ:PENN) einen 36%igen Anteil an Barstool Sports. Hier ist ein Blick darauf, wie Investoren abgeschnitten hätten, wenn sie parallel zum Barstool Sports-Kauf in Penn National investiert hätten.

Was geschah

Penn National erwarb einen 36%igen Anteil an Barstool Sports für einen Kaufpreis von 163 Mio. $. Der Kaufpreis bewertete Barstool Sports mit $450 Millionen.

Penn ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung