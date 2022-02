Penn National Gaming Aktie: Was ist heute los?

Penn National Gaming Inc. (NASDAQ:PENN) wird am Donnerstagnachmittag relativ flach gehandelt, nachdem das Unternehmen bei der Eröffnung nach besser als erwarteten Umsatzergebnissen nach oben geschnellt war. Das Unternehmen gab auch eine Prognose heraus und kündigte einen $750 Millionen Rückkauf an.

Das ist passiert

Penn National meldete für das vierte Quartal einen Umsatz von 1,6 Mrd. $ und übertraf damit die Schätzung von 1,51



