Penn National Gaming Aktie: Grandios!

Diesen Freitag findet nicht nur ein vierfacher Hexenverfall statt, sondern es wird auch eine Neugewichtung des S&P 500 geben. Eines der heißesten Themen, die in den Index aufgenommen werden, ist Penn National Gaming (NASDAQ:PENN), was es zum PreMarket Prep Stock Of The Day macht.

Nachdem die Aktie das Jahr 2019 bei 29,53 $ beendet hatte, war sie nahe ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung