Penn National Gaming Aktie: Auf der Suche nach Unterstützung!

Die Penn National Gaming Inc. (NASDAQ:PENN) Aktien zogen sich am Montag zurück, und der Chart tendierte in der letzten Woche nach unten.

Die Aktie schloss mit einem Minus von 7,85% bei $98,21.

Hier ist ein Blick auf die technischen Niveaus der Penn National Aktie.

Penn National Kurzfristige Chart-Analyse

Der obige 5-Minuten-Chart zeigt, dass sich die Aktie während der