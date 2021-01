Penn National Aktie: New York stellt eine riesige Chance für Sportwetten dar!

Der New Yorker Gouverneur Andrew Cuomo forderte in seiner jüngsten State of the State-Präsentation, dass New York die Einführung von Online-Sportwetten vorantreiben soll. Cuomo rief dazu auf, dass New York mit einem staatlich geförderten Online- und Mobile-Sportwetten-Angebot operieren sollte, um eine 15 Milliarden Dollar große Lücke im Staatshaushalt zu schließen.

Warum es wichtig ist

