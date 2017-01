PennWell erwirbt Anteil von 50 % an Turkey Energy Conference & Exhibition

London (ots/PRNewswire) - PennWell International, eindiversifiziertes, weltweit tätiges Unternehmen der Bereiche Medien,Konferenzen und Messen, hat heute den Erwerb von 50 % an SektörelFuarcilik bekannt gegeben, dem Eigner der ICCI - der größtenKonferenz und Messe des Bereiches Stromerzeugung, die jährlich inIstanbul (Türkei) stattfindet. Die nächste ICCI (International Energy& Environment Fair & Conference of Istanbul) findet vom 3. bis zum 5.Mai 2017 statt. Die Bedingungen der Transaktion wurden nichtoffengelegt.PennWell International, eine Tochter der US-amerikanischenPennWell Corporation, erwarb die 50 % Eigentumsanteil von derHannover Fairs Turkey, einer Tochtergesellschaft der Deutschen Messe.Als Ergebnis des Erwerbs wird die ICCI künftig als "ICCI Powered byPOWER-GEN" beworben. PennWells Marke POWER-GEN ist allgemein bekanntdafür, die Energiebranche weltweit mit einer Reihe vonVeranstaltungen zu bedienen.Im Zuge des Joint-Ventures wurde Feraye Gurel zurGeschäftsführerin von Sektörel berufen. Sie wird verantwortlich fürden gesamten Betrieb der ICCI sein und untersteht Alexander Kühnel(Geschäftsführer von Hannover Fairs Turkey) und Glenn Ensor(Geschäftsführer von PennWell International).ICCI Powered by POWER-GEN wurde 1994 gegründet und begeht im Mai2017 im Istanbul Expo Center den 23. Jahrestag. Die ICCI des Jahres2016 verzeichnete 14.000 Besucher, darunter Teilnehmer aus 21Ländern, welche die Möglichkeiten in den türkischen Märkten fürStrom, Erdgas und erneuerbare Energien erkundeten. 285 Ausstellerbelegten netto mehr als 7.000 Quadratmeter und zeigten dort Produkte,Ausrüstungen und Dienstleistungen für alle Sektoren derEnergiebranche, darunter Wind, Sonne, Biomasse, Kraft-Wärme-Kopplungund Energieeffizienz sowie die technischen Entwicklungen aller dieserBranchen.Glenn Ensor merkte an: "Die ICCI ist die perfekte Gelegenheit zurPartnerschaft mit Deutscher Messe und Hannover Fairs Turkey bei dergrößten und angesehensten Energiemesse in der Türkei. Wir sind höchstzufrieden damit, dem Portfolio von PennWell diese Veranstaltunghinzuzufügen. Unsere Kunden haben lange nach Möglichkeiten für denZugang zum wichtigen und wachsenden türkischen Markt gefragt. Deretablierte und höchst professionelle Geschäftsbetrieb unserer neuenPartner in der Türkei bedeutet, dass wir in der Lage sind, derinternationalen Energiebranche mit Interesse an der Türkei und ihrenNachbarländern herausragenden Service zu bieten."Alexander Kühnel sagte: "Wir begrüßen PennWell alsprestigereichen, internationalen Partner und sind höchst erfreutdarüber, dass Feraye Gurel zurückkehrt, um ICCI zu managen. Sie hatan Wachstum und Entwicklung dieses Unternehmens über eine Reihe vonJahren entscheidend mitgewirkt." Feraye Gurel ist in Istanbul tätig.Sie wird das Team von Sektörel managen und zudem die gemeinsamenBemühungen der Mutterunternehmen Hannover Fairs Turkey und PennWellkoordinieren, die in Istanbul und London über umfangreiche Teamsverfügen.ICCI Powered by POWER-GEN wird Mitglied der VeranstaltungsfamiliePOWER-GEN von PennWell, die von der POWER-GEN International angeführtwird, der weltweit größten Konferenz und Messe des BereichsStromerzeugung, die jährlich in Nordamerika stattfindet und 1.300Aussteller und Sponsoren verzeichnen kann, 27.000 Netto-Quadratmetersowie 20.000 Besucher. Die jährlich stattfindende POWER-GEN Europerotiert gemeinsam mit der Renewable Energy World Europe unterstrategischen Standorten in Europa und verzeichnet 340 Ausstellersowie 14.000 Besucher. Schwesterveranstaltungen sind POWER-GEN Asia,POWER-GEN India & Central Asia und POWER-GEN Africa. PennWell istzudem Veranstalter der DistribuTECH, welche dem wachsenden Segmentder internationalen Übertragung und des Vertriebs von Strom dient.Über PennWellDie PennWell Corporation wurde 1910 in Tulsa, Oklahoma (USA)gegründet und ist ein hochgradig diversifiziertes Unternehmen inprivater Hand der B2B-Bereiche Medien, Konferenzen und Messen, dasInhalte hoher Qualität und integrierte Marketingprodukte für folgendeBranchen bereitstellt: Öl und Gas, Stromerzeugung und -vertrieb,Wasserkraft, erneuerbare Energien, Wasser und Abwasser, Laser undOptoelektronik, Glasfaser und Kabel, Luft- und Raumfahrt undLuftfahrtelektronik, LEDs und Beleuchtung, Brand- undKatastrophenschutz und Zahntechnik. PennWell publiziert mehr als 130Magazine und Newsletter in Print und Internet, führt mehr als 40Konferenzen und Messen auf sechs Kontinenten durch und verfügt überein umfassendes Angebot von Büchern, Karten, Websites und Dienstenbei Recherche und Datenbanken. Neben dem Hauptsitz von PennWell inTulsa und einer Reihe von Zweigstellen in den USA verfügt dasUnternehmen über zwei wichtige Niederlassungen in London (England).Über die Deutsche Messe AGDie Deutsche Messe AG mit Sitz in Hannover ist ein weltweitführender Veranstalter von Investitionsgütermessen im In- undAusland. Das Unternehmen zählt zu den fünf größten deutschenMessegesellschaften. Zum Eventportfolio gehören internationaleLeitmessen wie CeBIT (Digitale Wirtschaft), HANNOVER MESSE(Industrietechnik), LABVOLUTION mit BIOTECHNICA (Labortechnik,Biotechnologie), CeMAT (Intralogistik und Lieferkettenmanagement),didacta (Bildung), DOMOTEX (Teppiche und Bodenbeläge), INTERSCHUTZ(Brand- und Katastrophenschutz, Rettung, Schutz und Sicherheit) undLIGNA (Holzbe- und -verarbeitung und Forsten). Mit rund 1.200Beschäftigten und 62 Vertriebspartnern ist sie in mehr als 100Ländern präsent.Über Hannover Fairs Turkey A.S.Die Hannover Fairs Turkey A.S. (HFT) verfügt über mehr als 20Jahre Erfahrung auf dem türkischen Markt und ist der größteMesseveranstalter in der Türkei, der nicht aus der Türkei stammt. DieHFT führt jährlich ca. 20 Messen verschiedener Branchen durch. DerHauptteil dieser Messen und Konferenzen widmet sich demproduzierenden Gewerbe. Zu den von Hannover Fairs Turkeyveranstalteten wichtigen Messen gehören WIN EURASIA Metalworking, WINEURASIA Automation, Automechanica Istanbul (in Zusammenarbeit mit derMesse Frankfurt), ICCI International Energy and Environment Fair &Conference, DOMOTEX Turkey, ISK-SODEX Istanbul, teskon+SODEX, SODEXANKARA, Pool Expo, ANKIROS, TÜRKCAST, ALUEXPO.