Penguin: Ein Wunder?

An der Börse Singapore notiert die Aktie Penguin am 08.10.2019, 23:24 Uhr, mit dem Kurs von 0.62 SGD. Die Aktie der Penguin wird dem Segment "Marine" zugeordnet.

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Penguin auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An einem Tag und damit über den gesamten analysierten Zeitraum zeigte das Stimmungsbarometer in die positive Richtung. In den vergangenen ein, zwei Tagen unterhielten sich die Anleger ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Penguin. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Buy". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Buy"-Einschätzung.

2. Dividende: Penguin schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Marine auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 2,08 % und somit 0,8 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 2,88 % aus. Der Ertrag ist somit nur leicht niedriger und führt zur Einstufung "Hold".

3. Fundamental: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 8,22 ist die Aktie von Penguin auf Basis der heutigen Notierungen 71 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Marine" (28,8) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".