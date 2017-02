Penelope Fillon erhielt 680 000 Euro netto aus der Parlamentskasse

PARIS (dpa-AFX) - Die Frau des französischen Präsidentschaftskandidaten François Fillon hat in mehr als 15 Jahren als parlamentarische Mitarbeiterin gut 680 000 Euro netto erhalten.



Das geht aus einer Aufstellung hervor, die Fillon am Montagabend auf seiner Webseite veröffentlichte. Demnach war Penelope Fillon zwischen 1986 und 2013 insgesamt 185 Monate für ihren Mann und dessen zeitweiligen Nachfolger in der Nationalversammlung angestellt und erhielt durchschnittlich 3677 Euro netto pro Monat.

Besonders hoch war ihr Gehalt in der Zeit, als sie für Marc Joulaud arbeitete, der nach dem Wechsel ihres Mannes in die Regierung dessen Platz als Abgeordneter eingenommen hatte. Von Juli 2002 bis August 2007 erhielt sie im Durchschnitt 6009 Euro netto monatlich.

François Fillon steht wegen der Beschäftigung seiner Frau seit knapp zwei Wochen massiv unter Druck. Die Justiz prüft den Verdacht einer Scheinbeschäftigung. Bei einer Pressekonferenz hatte Fillon am Montag die Tätigkeit zwar erneut als legal verteidigt, die Anstellung aber als Fehler bezeichnet und sich entschuldigt. Er versprach zudem vollständige Transparenz und legte auch seine Vermögensverhältnisse offen./sku/DP/he