Pendler: Ab einer Stunde Arbeitsweg wird umgezogen

56 Prozent der Deutschen nehmen maximal eineStunde Arbeitsweg in Kauf, bevor sie näher an ihren Arbeitsortziehen. Das zeigt eine repräsentative Studie von immowelt.de / 22Prozent würden zwei und mehr Stunden Fahrdauer tolerieren. WichtigsteMotivation zum Pendeln ist die Zufriedenheit mit dem Wohnort /Pendler mit Kindern ziehen schneller umArbeitswege gehören zum Alltag aller Berufstätigen, doch nacheiner Stunde Fahrzeit ist für die meisten das Maß voll. 56 Prozentder Deutschen finden eine Anfahrt von 60 Minuten und weniger zurArbeitsstelle zumutbar - bei längeren Arbeitswegen würden sie lieberden Wohnort wechseln. Das zeigt eine repräsentative Studie vonimmowelt.de. Für 9 Prozent der Pendler ist die Schmerzgrenze sogarschon bei 20 Minuten Fahrdauer erreicht.Pendeln als das kleinere ÜbelNicht wenige Menschen nehmen aber auch längere Wege in Kauf. JederFünfte (22 Prozent) würde bis zu zwei Stunden und mehr Fahrdauer zurArbeit tolerieren. Nach der Motivation befragt, nennt die großeMehrheit aller Pendler (76 Prozent) ihre Zufriedenheit mit dembestehenden Wohnort als wichtigsten Grund. Für 13 Prozent ist esschlicht eine Frage des Geldes: Sie könnten sich in der Nähe ihresArbeitsortes aufgrund höherer Wohnkosten keine gleichwertige Wohnungleisten. In beiden Fällen erscheint das Pendeln gegenüber einem Umzugals das kleinere Übel.Familien vermeiden lange ArbeitswegeMit Nachwuchs im Haus sinkt die Bereitschaft zu langenPendelfahrten deutlich: 63 Prozent der Haushalte mit Kindern suchensich ein neues Zuhause näher am Arbeitsort, wenn die Fahrtzeit eineStunde übersteigt. Die tägliche Belastung durch lange Arbeitswegebeeinträchtigt die Lebensqualität der Familien offenbar stärker alsein einmaliger Umzug. Alleinlebende nehmen im Gegensatz mehr Streckein Kauf: Nur 51 Prozent der Singles ziehen bereits ab einer StundeArbeitsweg um.Weitere Informationen bekommen Sie in unserem News-Bereich unterhttp://news.immowelt.de.Für die von immowelt.de beauftragte repräsentative Studie "Wohnenund Leben 2017" wurden im Februar 2017 deutschlandweit 1.000 Personen(Online-Nutzer) ab 18 Jahren befragt.Die Ergebnisse der Studie im Überblick: Ab welcher Fahrdauer zumArbeitsplatz würden Sie eher umziehen als pendeln?- mehr als 2 Std.: 12 Prozent- bis 2 Std.: 10 Prozent- bis zu 1 Std. 45 Min.: 3 Prozent- bis zu 1 Std. 30 Min.: 12 Prozent- bis zu 1 Std. 15 Min.: 7 Prozent- bis zu 1 Std.: 25 Prozent- bis zu 50 Min.: 7 Prozent- bis zu 40 Min.: 6 Prozent- bis zu 30 Min.: 6 Prozent- bis zu 25 Min.: 3 Prozent- unter 20 Min.: 9 ProzentWarum wohnen Sie nicht näher an Ihrem Arbeitsplatz?- Ich bin mit dem Wohnort zufrieden und nehme die Distanz in Kauf:76 Prozent- Ich kann mir eine gleichwertige Wohnung/ein gleichwertiges Hausnäher am Arbeitsort nicht leisten: 13 Prozent- Ich habe einen neuen Job und möchte noch nicht umziehen: 6Prozent- Ich habe familiäre Pflichten (z. B. pflegebedürftigeAngehörige), die einen Umzug verhindern: 5 ProzentAusführliche Ergebnisgrafiken stehen hier zum Download bereit:http://ots.de/Av3KfDiese und andere Pressemitteilungen von immowelt.de finden Sie inunserem Pressebereich unter http://presse.immowelt.de.