Pendeln ohne großen Frust und Stress (AUDIO)

München (ots) -Anmoderationsvorschlag:Da der Wohnraum in den Städten immer teurer wird, ziehen viel vonuns ins Umland und fahren täglich mit dem Auto oder der Bahn zurArbeit. Marco Chwalek hat für uns nachgefragt, wie man Stress undFrust beim Pendeln verringern kann:Sprecher: Jeden Morgen das Gleiche: Man kommt genervt, gestresstoder abgehetzt am Arbeitsplatz an. Muss nicht sein, erklärt TÜVSÜD-Expertin Andrea Häußler und hat Tipps, wie man stressfreierfahren kann:O-Ton Andrea Häußler: 17 Sekunden"Zeitpuffer einbauen. Das schont Nerven bei Staus, schlechtemWetter oder der Parkplatzsuche. Immer mit unvorhergesehenen Dingenrechnen, neue Baustellen, Unfälle, Streiks. Fahrgemeinschaftenmindern zudem Stress, da sich die Fahrer abwechseln können."Sprecher: Viele von uns sind auf dem täglichen Weg zur Arbeit mitöffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs. Wie kann man hier den Stressminimieren?O-Ton Andrea Häußler: 13 Sekunden"Fahrten mit Bus und Bahn schonen die Umwelt und sind meist besserplanbar. Dabei ist es oft sinnvoll, Strecken ohne Umsteigen zuwählen, auch wenn sie länger sind. Dadurch entfällt die Sorge, um denAnschluss."Sprecher: Stop-and-go oder volle Züge sind für Pendler einÄrgernis. Was kann man noch tun, um nicht genervt am Arbeitsplatzanzukommen?O-Ton Andrea Häußler: 17 Sekunden"Öffentlicher Nahverkehr hat den Vorteil, dass man lesen oder auchschon arbeiten kann. Es lohnt sich mal nachzufragen, ob derArbeitgeber diese Arbeitszeit dem Zeitkonto gutschreibt. Im AutoMusik, Hörbücher oder Podcasts hören. Trägt zur Entspannung bei."Abmoderationsvorschlag: Wer die Fahrtzeit für sich nutzt, kommtzufriedener zur Arbeit, rät TÜV SÜD.Pressekontakt:FÜR DIE REDAKTEURE:Ein extra Service für Sie: Den dazugehörigen Podcast finden Sie aufder Homepage von TÜV SÜD. www.tuev-sued.de/audio-pr.Kontakt: TÜV SÜD AG, Elke Siwochin, Phone: +49 89 5791-1772,Email: elke.siwochin@tuev-sued.deOriginal-Content von: TÜV SÜD AG, übermittelt durch news aktuell