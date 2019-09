Pendeln oder möbliertes Apartment: Auto- und Bahnfahren spart Geld, eine Zweitwohnung Zeit

Nürnberg (ots) - Eine Markt-Analyse von immowelt.de zeigt, wieteuer Zweitwohnungen in deutschen Großstädten sind und wie groß derUnterschied zu den Kosten für Pendler ist: Eine Wohnung auf Zeit mitbis zu 40 Quadratmetern kostet in München im Median 1.110 Euro, inBerlin 970 Euro und in Frankfurt a. M. 900 Euro / Pendeln mit demAuto: Finanziell lohnt sich eine Zweitwohnung in München erst abeiner einfachen Distanz von 263 Kilometern, in Duisburg hingegenschon ab 68 Kilometern / Eine BahnCard 100 (2. Klasse) ist in denmeisten untersuchten Städten deutlich günstiger als ein ApartmentWer einen Job in einer anderen Stadt annimmt, steht häufig vor derEntscheidung: Pendeln oder Zweitwohnung? Ein möbliertes Apartment aufZeit hat den großen Vorteil, dass Arbeitnehmer durch den kürzerenArbeitsweg mehr Freizeit haben. Sie sitzen nicht stundenlang im Autooder in der Bahn. Dadurch bleibt mehr vom Tag übrig und die Nervenwerden geschont. Denn Pendler müssen zusätzlich mit Staus oderverspäteten Zügen rechnen. Doch die gewonnene Freizeit hat ihrenPreis. In München zahlen Mieter für eine vollausgestattete Wohnungauf Zeit mit bis zu 40 Quadratmetern im Median 1.110 Euro Kaltmiete.Das geht aus einer aktuellen Markt-Analyse von immowelt.de hervor,für die die Kaltmieten von Wohnungen auf Zeit in 27 ausgewähltendeutschen Großstädten untersucht wurden. Wohnungen auf Zeit sindkomplett ausgestattet und in der Regel teurer als normaleMietwohnungen.Neben der bayerischen Landeshauptstadt sind in Berlin (970 Euro)und Frankfurt am Main (900 Euro) die Mieten für möblierte Wohnungenam höchsten. Das liegt vor allem daran, dass in den drei Städten derkomplette Immobilienmarkt überhitzt ist. Auch in Hamburg (770 Euro),Köln und Stuttgart (je 760 Euro) ist Wohnen für Arbeitnehmer teuer.Die niedrigsten Preise werden hingegen in Duisburg und Dresden (je400 Euro) verlangt.Autofahren zwar günstiger, aber auch zeitintensiverIm Vergleich mit den Pendelkosten für ein Auto lohnt sich eineZweitwohnung in vielen untersuchten Städten aus rein finanziellerSicht ab einer einfachen Fahrstrecke von mehr als 100 Kilometern.Erst dann übersteigen die durchschnittlichen Kosten für ein Auto,inklusive Fixkosten für Versicherung oder Steuern undWerkstattkosten, die monatliche Miete. In Düsseldorf trifft das ab150 Kilometern zu, in Stuttgart und Köln jeweils ab 166 Kilometern.In Frankfurt und Berlin kommt das Autofahren erst nach über 200Kilometern teurer. Wer nach München mit dem Auto pendelt, hätte sogarerst nach 263 Kilometern den Preis für eine möblierte Wohnungegalisiert. Bei dieser Entfernung würde man sogar bis nachNorditalien kommen. Trotz der hohen Mieten überwiegen für vielePendler allerdings auch schon bei geringeren Entfernungen dieVorteile einer Zweitwohnung direkt am Arbeitsplatz. Ihnen ist diegewonnene Freizeit, die sie für Hobbys und Entspannung nutzen können,mehr wert als die finanzielle Ersparnis.Doch es gibt auch Städte, in denen sich eine Zweitwohnung schonbei weitaus geringeren Entfernungen lohnt. Besonders im Osten und imRuhrgebiet sind die Mieten günstig, sodass sich eine Zweitwohnung inDresden oder Duisburg schon bei 68 Kilometern lohnt. Auch in Erfurt(74 Kilometer), Leipzig (93 Kilometer) und Essen (98 Kilometer) sinddie Distanzen gering.Bahnfahren deutlich günstiger als ZweitwohnungZiehen Pendler die Bahn dem Auto vor, zahlen sie im Vergleich zueinem Apartment an den meisten Arbeitsorten noch weniger. In Münchenist die BahnCard 100 für die 2. Klasse (406 Euro auf den Monatgerechnet) gar 704 Euro günstiger als eine Wohnung auf Zeit. Auch inBerlin (564 Euro) und Frankfurt (494 Euro) können Bahnfahrer vielGeld sparen. Bedenkt man, dass viele Mieter einer Zweitwohnung amWochenende sowieso ein Ticket in die Heimat benötigen, ist dieErsparnis noch größer. Genauso wie beim Pkw gibt es aber auch bei derBahn Nachteile: Pendler müssen zwar nicht mit Staus, dafür aber mitZugausfällen und Verspätungen rechnen. Hinzu kommt, dass man wiederumerst zum Bahnhof kommen muss. Eine Zweitwohnung ist nicht nurbequemer, sondern in der Regel auch deutlich zeitsparender. Inwenigen Städten kommt die Wohnung auf nahezu den gleichen Preis - inDuisburg und Dresden ist sie sogar je 6 Euro pro Monat günstiger alseine BahnCard.Ausführliche Tabellen zu den untersuchten Städten stehen hier zumDownload bereit: http://ots.de/Lif2lmBerechnungsgrundlage:Datenbasis für die Berechnung der Mietpreise in 27 ausgewähltendeutschen Städten waren 31.800 auf immowelt.de inserierte Angebote.Dabei wurden ausschließlich die Angebote berücksichtigt, die vermehrtnachgefragt wurden. Die Preise geben den Median der im 1. Halbjahr2019 angebotenen Mietwohnungen (bis 40 Quadratmeter) wieder, dieunter der Kategorie Wohnen auf Zeit inseriert wurden. Die Mietpreisespiegeln den Median der Nettokaltmieten bei Neuvermietung wider. DerMedian ist der mittlere Wert der Angebotspreise. Für die Berechnungder einfachen Pendelstrecke wurden monatliche Fixkosten fürVersicherung, Steuern und Werkstatt eines VW Golfs berücksichtigt.Die Daten dazu stammen vom ADAC. 