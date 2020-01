Pence fordert entschlossene Haltung der Weltgemeinschaft gegen Iran

JERUSALEM (dpa-AFX) - Als Lehre aus dem Holocaust hat US-Vizepräsident Mike Pence bei einer Gedenkveranstaltung in Jerusalem ein entschlossenes Vorgehen der Weltgemeinschaft gegen den Iran gefordert.



"Wir müssen stark zusammenstehen gegen (...) die eine Regierung auf der Welt, für die das Leugnen des Holocaust Staatspolitik ist", sagte Pence am Donnerstag bei einer Großveranstaltung in der israelischen Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem. "Die Welt muss stark zusammenstehen gegen die Islamische Republik Iran."

Pence betonte, das Holocaust-Gedenken sei "die ständige Verpflichtung aller Generationen". Man dürfe "das schlimmste Böse, was Menschen anderen Menschen angetan haben" nie vergessen. Er würdigte die Haltung der Holocaust-Überlebenden als Beispiel für die ganze Menschheit. Pence sagte, Repräsentanten von 50 Ländern hätten sich in Jerusalem versammelt, "um mit einer Stimme zu sagen: Nie wieder!"./le/DP/stw