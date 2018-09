Hamburg (ots) - Penélope Cruz ist wieder da: Ab 27. Septembersieht man sie im Kinofilm "Offenes Geheimnis" in der Rolle einerMutter, deren Teenie-Tochter entführt wird. Mit MADAME (EVT 5.9.)spricht die Schauspielerin darüber, welche Strapazen sie beimFilmdreh durchlebte. Außerdem erzählt sie, wie auch sie schonMachtmissbrauch und sexuelle Ausbeutung in Hollywood erleben musste."Es war herzzerreißend, zur Vorbereitung Berichte über Eltern zulesen, die ihre Kinder verloren haben durch Krankheit, Krieg oderVerbrechen", sagt Penélope Cruz. Über solange Zeit hinweg Leid zusimulieren, war für sie strapaziös. "Weil ich mich nie mit halbenSachen zufriedengebe. Wenn man sich so radikal auf Szenen einlässtwie ich, kann das schon Folgen haben. Ich musste mich bei diesem Drehoft aus dem einen oder anderen emotionalen Loch herausretten, mitRuhemomenten oder Spaziergängen. Vier Monate lang habe ich die ganzePalette menschlicher Gefühle durchlebt, von Angst über Depression bishin zu Wut, Hass, völliger Erschöpfung und einem winzigen FunkenHoffnung." Sogar gesundheitlich kam die Schauspielerin an ihreGrenzen: "Dieser Film hat mich in die Knie gezwungen. Am Ende war ichfertig mit der Welt. Völlig ausgelaugt. Einmal musste sogar einKrankenwagen für mich kommen. Ich hatte mich so stark in eine Szenehineingesteigert, in der ich eine Panikattacke spielen sollte, dassmein Blutzucker in die Höhe schoss und mein Blutdruck in den Kellersackte. Ich klappte zusammen."Die Filmbranche befindet sich im Umbruch seit Bewegungen wieTime's Up oder #MeToo. Auch Penélope Cruz hat Machtmissbrauch schonselbst erlebt. "Ich war kaum 20, als mir Hollywood einen großen Filmanbot, eine fantastische Chance. In L.A. wurden mir völlig neueUnterlagen vorgelegt, mit ein paar extrem pikanten Nacktszenen, dieso nicht im Skript standen, das man mir gegeben hatte. Ich habe dieProduzenten und den Regisseur zur Rede gestellt. Sie setzten michunter Druck, ich sollte mich nicht so anstellen und sofortunterschreiben, wo man mich doch schon extra eingeflogen habe." Dochdie Schauspielerin ließ sich nicht einschüchtern. "Dabei konnte ichdamals kaum Englisch! Heute wundert mich, wie klar und flüssig ichmich in diesem schrecklichen Meeting ausgedrückt habe. Ich war sowütend und fand diese Behandlung extrem respektlos und unfair! Niewerde ich das großartige Gefühl vergessen, nach dieser Begegnung imFlieger nach Madrid zu sitzen und meine Würde bewahrt zu haben. Ichschaute aus dem Fenster auf die Lichter von Los Angeles und wusste,dass ich mein Leben lang auf diese Entscheidung stolz sein würde.Diese Prüfung hat mir viel Stärke und Selbstbewusstsein gegeben." 