Pembina Pipeline: Ein sicheres Investment?

Der Kurs der Aktie Pembina Pipeline steht am 23.07.2020, 17:04 Uhr an der heimatlichen Börse Toronto bei 33.45 CAD. Der Titel wird der Branche "Lagerung und Transport von Öl und Gas" zugerechnet.

Diese Aktie haben wir in 8 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 8 Analystenbewertungen für die Pembina Pipeline-Aktie abgegeben. Davon waren 7 Bewertungen "Buy", 1 "Hold" und 0 "Sell". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Buy"-Rating für die Pembina Pipeline-Aktie. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Pembina Pipeline vor. Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 41,63 CAD. Das Wertpapier hat damit ein Aufwärtspotential von 21,57 Prozent, legt man den letzten Schlusskurs (34,24 CAD) zugrunde. Daraus leitet sich eine "Buy"-Empfehlung ab. Unterm Strich erhält Pembina Pipeline somit ein "Buy"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

2. Sentiment und Buzz: Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei Pembina Pipeline konnte in den vergangenen vier Wochen eine Aufhellung des Stimmungsbildes verzeichnet werden. Daher bewerten wir die Aktie herfür mit einem "Buy". Bei der Kommunikationsfrequenz konnte dagegen eine leichte Reduktion registriert werden. D. h. in den letzten Wochen wurde weniger über das Unternehmen gesprochen. Insgesamt erhält Pembina Pipeline auf dieser Stufe daher eine "Buy"-Rating.

3. Relative Strength Index: Um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist können die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dies liefert den sogenannten Relative Strength Index (RSI), einen Indikator aus der technischen Analyse welcher im Finanzmarkt häufig eingesetzt wird. Wir bewerten nun Pembina Pipeline anhand des kurzfristigeren RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSIs auf 25-Tage-Basis. Zunächst der 7-Tage-RSI: dieser liegt momentan bei 36,23 Punkten, was bedeutet, dass die Pembina Pipeline-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Demzufolge erhält sie ein "Hold"-Rating. Nun zum RSI25: Wie auch beim RSI7 ist Pembina Pipeline auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft (Wert: 53,24). Das Wertpapier wird für den RSI25 damit ebenfalls mit "Hold" eingestuft. Damit erhält Pembina Pipeline eine "Hold"-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.

