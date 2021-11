Peloton kürzt Jahresziele drastisch - Aktie stürzt nachbörslich ab

NEW YORK (dpa-AFX) - Beim Fitnessgeräte-Spezialisten Peloton ist der Corona-Boom endgültig vorbei.



Das Unternehmen strich seine Umsatzprognose für das laufende Geschäftsjahr am Donnerstag nach US-Börsenschluss drastisch zusammen. Peloton rechnet nun nur noch mit Erlösen zwischen 4,4 Milliarden und 4,8 Milliarden Dollar (3,8 Mrd Euro bis 4,15 Mrd Euro) - vor drei Monaten war die Firma noch von 5,4 Milliarden ausgegangen. Anleger reagierten schockiert und ließen die Aktie nachbörslich um 25 Prozent abstürzen. Das Papier hatte bereits in den vergangenen Wochen und Monaten kräftig an Wert verloren./zb