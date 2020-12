Peloton Well Focused Data Management Solutions, powered by Microsoft Azure, führt die digitale Transformation in der Energiewirtschaft an

Weitere Suchergebnisse zu "Microsoft":

Finanztrends Video zu Microsoft



mehr >

Calgary, Alberta (ots/PRNewswire) - Peloton, der weltweit führende Anbieter von Softwarelösungen zur Verwaltung von Bohrloch-Lebenszyklusdaten für die Energiebranche, freut sich bekannt zu geben, dass die Peloton-Plattform als bevorzugte Lösung von Microsoft für die Verwaltung von Bohrloch-, Produktions- und Geodaten anerkannt wurde.Peloton ist der einzige Softwareanbieter weltweit, der seinen Kunden eine integrierte Lösung in drei Bereichen bietet: Bohrlochdaten, Lebenszyklus von Produktionsdaten und Lösungen für das Management von Geodaten."Die Verwaltung aller drei Lösungen auf einer Plattform erzielt erhebliche Skaleneffekte", sagte Monty Meloche, Präsident von Peloton. "Durch die Erweiterbarkeit der Nutzung sowohl kommerzieller Integrationen über die Lösungen hinweg als auch maßgeschneiderter Integrationen über die Web-API der Plattform ziehen die Kunden maximalen Nutzen aus ihren Daten. Die Plattform ermöglicht es uns, diese Integration zu verwalten und Arbeitsabläufe zu liefern, mit denen Kunden den Betrieb rationalisieren und die Technologie in einer kommerziell wiederholbaren und wirtschaftlich kostengünstigen Weise bereitstellen können."Die Peloton-Plattform wurde mit Microsoft Azure-Technologie entwickelt und bietet Öl- und Gasunternehmen auf der ganzen Welt ein solides Endbenutzererlebnis. Sie bietet eine sichere, optimierte und skalierbare Umgebung, die es den Betriebsteams der Kunden ermöglicht, sich auf ihre primären Ziele der Datenerfassung, Datenverwaltung und Datenanalyse zu konzentrieren."Microsoft Azure unterstützt Peloton bei der Bereitstellung von Datenmanagementlösungen und bietet Kunden wertvolle und zeitnahe Analysen zur Verwaltung, Vereinfachung und Optimierung ihres Betriebs", sagte Uwa Airhiavbere, Director, Energy Industry Practice bei Microsoft. "Die Well Lifecycle Data Management Softwarelösungen, powered by Azure, rationalisieren die Sammlung, Integration und den Austausch von Schlüsseldaten. Dadurch können schnell fundierte Entscheidungen getroffen werden."Informationen zu PelotonPelotons Plattform treibt die digitale Transformation im Öl- und Gassektor durch Mobilität, Automatisierung und Datenintegration voran, indem sie einen vollständig integrierten Lebenszyklus von Bohrlochdaten, Lebenszyklus von Produktionsdaten und Lösungen für das Management von Geodaten bietet. Das Unternehmen wurde vor 30 Jahren gegründet und verfolgt eine klare Strategie. Über 600 Öl- und Gaskunden weltweit setzen heute auf die Technologie von Peloton, um ihre Stakeholder mit den Tools und Informationen auszustatten, die zur Verwaltung, Vereinfachung und Optimierung ihres Geschäftsbetriebs erforderlich sind. Weitere Informationen finden Sie unter www.peloton.com (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3004432-1&h=1197759239&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3004432-1%26h%3D3633689320%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.peloton.com%252F%26a%3Dwww.peloton.com&a=www.peloton.com).Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1163960/Peloton_Logo.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3004432-1&h=1614142847&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3004432-1%26h%3D2816664406%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1163960%252FPeloton_Logo.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1163960%252FPeloton_Logo.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1163960%2FPeloton_Logo.jpg)Pressekontakt:Cara RiccettiGlobal Marketing Communications Managercara.riccetti@peloton.com713-410-7857Original-Content von: Peloton, übermittelt durch news aktuell