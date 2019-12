Peloton: Shortseller Citron Research mit Kursziel 5 US-Dollar

Schon beim Börsengang an der NASDAQ berichtete ich hier auf sharedeals.de sehr kritisch über Peloton Interactive (WKN: A2PR0M). Denn viele Anleger sahen und sehen in Peloton wohl die "Apple der Fitnessbranche", was mir übertrieben scheint.

Allerdings muss man den IPO bisher als durchaus erfolgreich einstufen. Zwar tauchte die Aktie, wie seinerzeit von mir in Aussicht gestellt, ...





Um den vollständigen Artikel zu lesen klicken Sie bitte hier.