Die "Apple des Fitnesssektors", Peloton Interactive (WKN: A2PR0M), hat gestern Abend nach Börsenschluss ihre aktuellen Quartalszahlen vorgelegt. Diese fielen, wenig erstaunlich, natürlich sehr, sehr gut aus.

In der Folge kann die Aktie außerbörslich um mehr als +10% zulegen – und damit auf ein neues Allzeithoch klettern. Doch ist das, angesichts des vorgelegten Zahlenwerks, wirklich zu rechtfertigen. Schauen wir es uns an! So meldete Peloton für das abgelaufene vierte Fiskalquartal einen ...





Um den vollständigen Artikel zu lesen klicken Sie bitte hier.