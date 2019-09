Peloton Interactive: Ein weiterer total verrückter US-Börsengang!

Weitere Suchergebnisse zu "Total":

Heute feiert die Aktie von Peloton Interactive (WKN: A2PR0M) ihr Debüt an der NASDAQ. Der Ausgabepreis der Aktie des erst 2012 in New York gegründeten Unternehmens wurde dabei am oberen Ende der Bookbuildingspanne von 26 bis 29 US-Dollar festgelegt. Platziert wurden im Rahmen des IPOs 40 Mio. Aktien, so dass der Gesellschaft ein Bruttoemissionserlös in Höhe von 1,16 Mrd. US-Dollar zufließen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung