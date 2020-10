Peloton Interactive: Weiten sich die Gewinnmitnahmen vom Freitag aus?

Für die Aktie der Peloton Interactive Inc. scheint in diesen Tagen nur der Himmel die Grenze zu sein. Die Aktie, die Anfang des Jahres noch um 25,00 US-Dollar pendelte und die im März im Tief auf 17,70 US-Dollar zurückfiel, ist in den letzten Monaten geradezu explodiert.

Seit Ende Mai vollzieht der Kurs einen steilen Anstieg. Er hat sich im September ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung