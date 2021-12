Peloton Interactive: RuMaS sieht Zeitpunkt zum Einstieg gekommen!

Den Kursverlauf von Peloton Interactive ISIN: US70614W1009 in Richtung Süden beobachten wir seit vielen Monaten und es könnte sein, dass wir den Tiefpunkt am 15. Dezember mit einem Kurs von 36,43 USD gesehen haben. Seit diesem Tief sieht man eine Gegenbewegung, die jetzt an einem wichtigen Punkt angekommen ist. Es fehlt noch ein kleiner Sprung und es könnte zum Ausbruch kommen. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



