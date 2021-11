Peloton Interactive Aktie: Deshalb fallen die Aktien nachbörslich!

Die Aktien von Peloton Interactive Inc. (NASDAQ:PTON) werden am Donnerstag nachbörslich niedriger gehandelt, nachdem das Unternehmen schlechter als erwartete Ergebnisse für das dritte Quartal in Bezug auf Gewinn pro Aktie und Umsatz gemeldet hat. Peloton meldete einen vierteljährlichen Verlust von $1,25 pro Aktie und verfehlte damit die Konsensschätzung der Analysten von einem Verlust von $1,07 um 17%. Peloton meldete einen Quartalsumsatz ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



