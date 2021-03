Peloton Interactive Aktie: Eine Investition wert?

Jason Raznick interviewte diese Woche Kevin O’Leary von CNBC im “Raz Report”. Zu den besprochenen Themen gehörten die Gründe, warum O’Leary bestimmte Aktien besitzt.

O’Leary erzählte, dass er jeden Morgen damit beginnt, auf sein Fahrrad von Peloton Interactive Inc (NASDAQ:PTON) zu steigen. O’Leary ist in der Lage, morgens, während er auf dem Peloton fährt, Research zu betreiben, so dass er ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung