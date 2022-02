Peloton Interactive-Aktie: Angetrieben durch Gerüchte!

Die Peloton Interactive-Aktie ist gestern mit einem phänomenalen Plus von 20,93 % aus dem ersten Tag der neuen Börsenwoche gegangen. Sie notierte an der Nasdaq bei 29,75 USD und hielt dieses Niveau auch nachbörslich. Damit entfernte das Papier sich deutlich von seinem bisherigen absoluten Tiefpunkt bei 24 USD zum Ende Januar. Kehrt Peloton nach seiner Talfahrt von minus 84 % in ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



