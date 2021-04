Peloton Interactive Aktie: 2 Beliebte „Stay-At-Home“-Aktien handeln nach J&J’s Impfstoff-Pause höher!

Peloton Interactive Inc. (NASDAQ:PTON) und Zoom Video Communications Inc. (NASDAQ:ZM) notieren beide am Dienstag höher, nachdem die US-Gesundheitsbehörde FDA eine Pause für den Impfstoff COVID-19 von Johnson und Jonhson (NYSE:JNJ ) inmitten einiger Fälle von Blutgerinnung gefordert hat.

Unten ist ein technischer Blick auf jeden Chart.

Peloton Tages-Chartanalyse

Die Aktie hat in der Vergangenheit mehrfach Unterstützung in ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen! zur Originalmeldung