Peloton Aktie: Umsatzprognose für 2021 gesenkt!

Peloton Interactive Inc (NASDAQ: PTON) senkte die Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 21 von $4,075 Mrd. auf $4 Mrd., um die kurzfristigen Auswirkungen des Rückrufs von Laufbändern zu berücksichtigen, berichtet Bloomberg.

Der Verkaufsstopp des Tread+ und Tread und die Rückrufkosten werden den Umsatz schätzungsweise um etwa $165 Mio. reduzieren.

Die U.S. Consumer Product and Safety Commission hat den Rückruf der Produkte am Mittwoch



