Peloton Aktie: Peloton will US-Fertigung mit dieser $420M Übernahme ankurbeln!

Peloton Interactive Inc. (NASDAQ:PTON) gab am Montag in einer Erklärung bekannt, dass es sich mit dem Kauf des Fitnessgeräteherstellers Precor für 420 Millionen Dollar einverstanden erklärt hat.

Was geschah

Die in New York ansässige Fitness-Plattform sagte, dass sie mit der Übernahme von Precor Produktionskapazitäten in den Vereinigten Staaten aufbauen, die Forschungs- und Entwicklungskapazitäten steigern und die Durchdringung des kommerziellen Marktes beschleunigen will. Precor ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung