Peloton Aktie: Optionshändler glauben, dass die Probleme von Peloton vorbei sind!

Die Aktie von Peloton Interactive Inc. (NASDAQ PTON) gewann am Mittwoch an Fahrt, nachdem der JPMorgan-Analyst Doug Anmuth nach einer Befragung der Finanzchefin Jill Woodworth das Rating “Overweight” für den Hersteller von Heimtrainingsgeräten und das Medienunternehmen bestätigte.

Was ist passiert?

Der Analyst ist der Meinung, dass die Ankündigung von Peloton am Montag, seine erste eigene Fabrik mit dem Namen Peloton Output Park in ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung