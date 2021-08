Peloton-Aktie: Kontinuierlich Stark!

Peloton Interactive Inc. (NASDAQ:PTON) notiert am Dienstag höher, nachdem das Unternehmen bekannt gegeben hat, dass das neue Peloton Tread am 30. August in den Vereinigten Staaten, Kanada und Großbritannien erhältlich sein wird.

Das Unternehmen erwartet, dass das neue Peloton Tread im Herbst 2021 auch in Deutschland erhältlich sein wird.

Peloton sagt, dass das neue Tread-Produkt die preisgekrönten Inhalte und das hochwertige ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



