Peloton-Aktie: Drei weitere Bundesermittlungen!

Peloton Interactive Inc.(NASDAQ:PTON) hat eingeräumt, dass es Gegenstand von drei zuvor unangekündigten bundesstaatlichen Untersuchungen zu Berichten über Verletzungen von Benutzern der Laufbandgeräte des Unternehmens ist.

Das Unternehmen kündigte auf Seite 31 seines 118-seitigen 10-K-Berichts an die US-Börsenaufsichtsbehörde (SEC) die verstärkte Aufmerksamkeit der Ermittlungen an.

“Darüber hinaus haben das DOJ [Department of Justice] und das U.S. Department of Homeland Security (“DHS”) Dokumente und ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung