Peloton-Aktie -13% nach Rückruf-News

Eine Rückrufaktion des in der Kritik stehenden "Tread"-Laufbands trübt den Aktienkurs von Peloton Interactive (WKN: A2PR0M). Das Papier gibt um -13,35% auf 83,79 USD nach.

Im März ereignete sich der tragische Tod eines Kleinkindes, als dieses unter ein aktiviertes Laufband geriet. In den USA toben seitdem Diskussionen um die Sicherheit des Peloton-Trainingsgeräts, die US-Verbraucherschutzbehörde CPSC warnte extra. Pelotons CEO John Foley reagierte mit einem Brief an Kunden und mit der Weisung, ...





