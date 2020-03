Pelosi optimistisch bei Deal für US-Konjunkturpaket

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Sprecherin des US-Repräsentantenhauses, die Demokratin Nancy Pelosi, hält eine Einigung mit den Republikanern auf das billionenschwere Konjunkturpaket noch am Dienstag für möglich.



"Ich glaube, es gibt echten Optimismus, dass wir in den nächsten Stunden etwas erreichen können", sagte Pelosi im Sender CNBC. Sie gehe davon aus, dass die Republikaner im Senat wichtigen Änderungen zustimmen würden, um das Gesetzespaket zu einer "viel mehr arbeitnehmerorientierten Initiative" zu machen. Beide Seiten hätten in Gesprächen bis in die Nacht hinein große Fortschritte gemacht.

Der Streit hat die Verabschiedung des Paketes verzögert, das unter anderem die Folgen für Arbeitnehmer und Unternehmen in der Corona-Krise abmildern und den Gesundheitssektor stärken soll. Der republikanische Mehrheitsführer im Senat, Mitch McConnell, rief am Dienstag zu einer schnellen Verabschiedung des Gesetzespakets auf. "Woran sich die Amerikaner erinnern und was die Geschichte verzeichnen wird, ist, dass der Senat das richtige gemacht hat, wenn wir heute handeln." Man sei einer Einigung auf einen Gesetzesentwurf nahe, der Ideen beider Parteien beinhalte. "Die Uhr ist abgelaufen."/cy/shg/DP/jha