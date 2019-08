Peking (ots/PRNewswire) - Heute haben sich über 150 Abgeordnetevon 40 internationalen Banken, Investmentfirmen und internationalenOrganisationen in Peking für das First Plenary Meeting of the GreenInvestment Principles for the Belt and Road (GIP) versammelt, wobeies sich um einen wichtigen Schritt handelt, im Rahmen derBelt-&-Road-Initiative ökologisch verantwortliche Investitionen zufördern.Bei den GIP, die im November 2018 vom China Green FinanceCommittee und der City of London eingeführt wurden, handelt es sichum eine Reihe von Grundsätzen, die dazu dienen, umweltbewussteInvestitionen in der Belt-and-Road-Region zu fördern. Dreißiginternationale Institutionen, darunter einige der Top-Kreditgeber derRegion haben sich den GIP verpflichtet. Heute fand das erste Treffender GIP-Mitglieder statt, die nach Wegen suchen, die Grundsätzeumzusetzen."In den kommenden Jahrzehnten wird ein Großteil der weltweitenInvestitionen in die Infrastruktur von der Belt-and-Road-Regionausgehen, was deutliche Auswirkungen auf das Klima und die Umwelthaben wird", sagte Dr. Ma Jun, Vorsitzender des China Green FinanceCommittee. "Die GIP dienen dazu, die Teilnehmer dazu zu ermutigen unddabei zu unterstützen, umweltbezogene Überlegungen besser in dieEntscheidungsfindung und -umsetzung ihrer Investitionen in die Regionzu integrieren."Zur Unterstützung der Umsetzung der GIP und als Hilfe für dieumweltfreundlichen Investmentkapazitäten der Teilnehmer wurde einSekretariat mit Niederlassungen in Peking und London gegründet. Eswird außerdem eine Datenbank für umweltfreundliche Projekte alsInformationsplattform für Kreditgeber und Projekteigentümerentwickelt werden."Die GIP werden sich positiv auf die Länder in derBelt-and-Road-Region auswirken, indem sie sie dabei unterstützen,umweltweltfreundliche Investitionen zu fördern, negative Auswirkungenneuer Investitionen zu minimieren und stabile Geschäftsmöglichkeitenzu schaffen", sagte Chen Yulu, stellvertretender Gouverneur der PBOC."Ich freue mich darauf, zu sehen, wie britische Einrichtungen mitchinesischen und internationalen Partnern zusammenarbeiten, umvorbildliche Verfahren zu teilen, um die Grundsätze auf nachhaltigeWeise einzuführen", sagte Christina Scott, Chargé d'Affaires,British Embassy Beijing."Mit unserer Zusammenarbeit mit unseren chinesischen Partnerndurch das UK-China Green Finance Centre, spielen wir eine wichtigeRolle darin, zu gewährleisten, dass die größten Infrastrukturprojekteeine kohlenstoffarme und nachhaltige Entwicklung beinhalten", sagteSir Roger Gifford, Vorsitzender des UK Green Finance Institute.Beim heutigen Treffen einigten sich die Teilnehmer darauf, dreiArbeitsgruppen einzurichten, um die vorbildlichen Verfahren zustudieren und Tools und Methoden für die Umsetzung zu entwickeln. Ingemeinsamem Vorsitz der GIP-Teilnehmer sind diese Arbeitsgruppen u.a. für Themen wie Umweltrisikobewertung, Offenlegung vonInformationen und Innovation umweltfreundlicher Finanzprodukteverantwortlich.Pressekontakt:Cheng Lin+86-10-83021702lin.cheng@greenfinance.org.cnJames Boyle+44-020-7332-3380james.boyle@cityoflondon.gov.ukOriginal-Content von: China Green Finance Committee, übermittelt durch news aktuell