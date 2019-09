Peker Holding legt Grundstein für Northgate-Immobilienprojekt / Immobilienentwickler aus der Türkei startet den Bau eines Hotel- und Bürokomplexes in der Landeshauptstadt Düsseldorf (FOTO)

Düsseldorf (ots) -Mit der Grundsteinlegung feierte die Peker Holding, ein Pionierder türkischen Bau- und Immobilienbranche, am 16. September 2019 denoffiziellen Baubeginn des Düsseldorfer Northgate-Immobilienprojektes.Auf einem 1,2 Hektar großen Grundstück entsteht ein gemischtgenutzter Gebäudekomplex. Den größten Teil davon nimmt mit 16.000Quadratmetern ein Hotel mit 431 Zimmern. Als Betreiber konnte dieNovum Hotel Group gewonnen werden, die einen Mietvertrag über 25Jahre unterzeichnete. Weitere 2.000 Quadratmeter stehen alsBürofläche zur Verfügung.Düsseldorfer Oberbürgermeister Thomas Geisel würdigte bei derGrundsteinlegung die Bedeutung des Projektes für die Stadtentwicklungund betonte: "Ich habe das Northgate-Projekt bereits auf derImmobilienmesse in Cannes vorgestellt und bin fest davon überzeugt,dass es die Wirtschaft unserer Stadt voranbringen wird. Unternehmenwie Peker Holding, die Arbeitsplätze schaffen, stehen bei uns immerim Vordergrund. Ihr gilt mein ganz besonderer Dank."Hasan Peker, Vorsitzender der Peker Holding, hob die guteZusammenarbeit mit den örtlichen Behörden und Partnern hervor. DasProjekt mit einem Investitionsvolumen von knapp 60 Millionen Euroreiht sich ein in nahezu 20 weiteren Immobilienentwicklungen, die vonder türkischen Peker Holding größtenteils in Deutschland undGroßbritannien abgeschlossen wurden."Unser Ziel ist es, das Stadtbild zu respektieren, gleichzeitigjedoch einen Mehrwert für die Menschen und die Wirtschaft vor Ort zuschaffen", so Hasan Peker. Dabei nutze man das langjährige Know-howdes Unternehmens, das vor mehr als 30 Jahren gegründet wurde und zuden Pionieren der türkischen Bau- und Immobilienbranche zählt. DieErfahrung und Kompetenz von türkischen Projektentwicklern imBausektor würden auf internationalem Parkett oftmals unterschätzt, soPeker.Düsseldorf zählt aufgrund seiner geografischen Lage und der gutausgebauten Infrastruktur zu den wichtigsten HandelsmetropolenEuropas. Das Neubauprojekt befindet sich in direkter Nähe zumDüsseldorfer Zubringer Nord und ist sehr verkehrsgünstig. Rund 40.000Fahrzeuge nutzen den Zubringer täglich. Zum Flughafen beträgt dieFahrtzeit nur acht Minuten und zur Innenstadt eine Viertelstunde. Diemoderne Architektur mit abwechslungsreich gestalteter Fassade solldafür sorgen, dass der Verkehrsknoten zur City-Anbindung von einemebenso harmonischen wie markanten Bauwerk mitgestaltet wird. Darüberhinaus soll das Projekt nicht nur Menschen an das Nordtor derMetropole locken, sondern auch die Entwicklung der Wirtschaft imStadtteil Mörsenbroich unterstützen.Hasan Peker freut sich auf eine zügige Fertigstellung desBauprojektes und will die erfolgreichen Aktivitäten alsImmobilienentwickler in Deutschland und Europa weiter ausbauen:"Dieses Projekt hat für uns einen besonders hohen Stellenwert. Unsgeht es darum, die Architektur zu verfeinern, Grünflächen zu schaffenund dafür zu sorgen, dass der Alltag der Bewohner angenehmer wird."Als Motto für seine Arbeit führt er ein Zitat von Taptuk Emre, einemtürkischen Mystiker und Dichter aus dem 14. Jahrhundert, an: "Wereine Sache mit Liebe angeht, trägt die Welt auf dem Rücken, ohne zuklagen. Ohne Liebe wird der eigene Körper zur Last."In das Bauprojekt wird in Absprache mit dem DüsseldorferOberbürgermeister ein Kunstwerk eines renommierten Bildhauersintegriert. "Wir sehen dies auch als ein Symbol für unsereFreundschaft zur Stadt Düsseldorf", sagt Hasan Peker, der darüberhinaus aktiv an einer Vertiefung der Beziehungen zwischen seinerHeimatstadt Istanbul und Düsseldorf mitwirken möchte. Er wünschtsich, dass Düsseldorf und Istanbul eine Städtepartnerschaft eingehenund erinnert an das Zitat des orientalischen Mystikers Mevlana: "DieTür wird sich öffnen, wenn man weiß, wie man klopft."Pressekontakt:Sacit DizmanTelefon: 0179 779 85 91E-Mail: presse@modusfactum.comOriginal-Content von: Peker Holding, übermittelt durch news aktuell