Pegasystems: Anleger sollten dies wissen!

Der Kurs der Aktie Pegasystems steht am 17.05.2019, 17:24 Uhr an der heimatlichen Börse NASDAQ GS bei 72,3 USD. Der Titel wird der Branche "Anwendungssoftware" zugerechnet.

Unser Analystenteam hat Pegasystems auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 8 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Dividende: Bei einer Dividende von 0,17 % ist Pegasystems im Vergleich zum Branchendurchschnitt Software (1,41 %) bezüglich der Ausschüttung niedriger zu bewerten, da die Differenz 1,24 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit die Einstufung "Sell" ableiten.

2. Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 247,03 liegt Pegasystems über dem Branchendurchschnitt (67 Prozent). Die Branche "Software" weist einen Wert von 147,53 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht überbewertet und erhält eine "Sell"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

3. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die Pegasystems-Aktie aktuell mit "Buy" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 3 "Buy"-, 0 "Hold"- und 0 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Das sehen auch die Analysten so, welche erst kürzlich eine Bewertung für die Aktie abgegeben haben - die durchschnittliche Empfehlung für Pegasystems aus dem letzten Monat ist ebenfalls "Buy" (3 Buy, 0 Hold, 0 Sell). Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (83 USD) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 15,18 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 72,06 USD), was einer "Buy"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Pegasystems eine "Buy"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.