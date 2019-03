Peerless-AV präsentiert gemeinsam mit VSBLTY CMS und AI-getriebener Analytik-Software einen Smart City-Kiosk auf der Digital Signage Expo in Las Vegas

Finanztrends Video zu



Philadelphia (ots/PRNewswire) - Der Smart City-Kiosk, denPeerless-AV auf der Digital Signage Expo (DSE) vom 26.-29. Märzpräsentieren wird, stellt hochmoderne Software der VSBLTY GroupeTechnologies Corp. (CSE: VSBY) (Frankfurt: 5VS) vor, die unteranderem VSBLTYs industrieführende Produkte VisionCaptor(TM) undDataCaptor(TM) umfasst. Die Peerless-AV/VSBLTY-Kollaboration wird amPeerless-AV-Ausstellungsstand Nr. 2407 auf der DSE 2019 im Las VegasConvention Center zu begutachten sein. Ewartungsgemäß werden über4000 Digital Signage-Nutzer, Systemintegrierer sowie Werbe- undMarketingexperten die Veranstaltung besuchen.VSBLTY ist ein führendes Software- undTechnologieeinzelhandelsunternehmen, das Publikumsfrequenzen unterAnwendung maschinellen Lernens durch Computervision misst. Seinurheberrechtlich geschützter VisionCaptor vereint brilliantumgesetzte animierte Graphiken oder interaktive Markenbotschaften aufDigitalanzeigen jeglicher Art am Kunden-Kontaktpunkt mit seinenrevolutionären FacialAnalytics. VSBLTYs Messtechnologie zeichnetEngagement Rates, Interaktionen und Empfindungen auf und bietetVerhaltensanalysen in Echtzeit.Jay Hutton, VSBLTY Mitgründer und CEO, informierte: "UnsereTechnologie geht über einfache Beschilderungen hinaus. Wirkombinieren künstliche Intelligenz mit maschinellem Lernen, sodassunsere Technologie Verbrauchern eine Interaktion mit dem Displayermöglicht, Inhalte manipulieren lässt und ihnen durch einen intuitivbedienbaren Touchscreen eine reichhaltige, immersive Erfahrungbietet."Hutton fügte hinzu, dass diese fortschrittliche TechnologieWerbeinhalte individuell an Alter, Geschlecht, Standort und Tageszeitder jeweiligen Zielperson anpasse, während gleichzeitig wichtigeDaten bezüglich des Publikumverkehrs, Engagements, der Verweildauerund Interaktion erfasst werden.Peerless-AV bietet ein breitgefächertes Sortiment an DigitalSignage-Lösungen, angefangen bei interaktiven Kiosken undumfangreichen LED-Anwendungen bis hin zu widerstandsfähigenOutdoor-Displays mit IP68-Normung sowie einer vollständigfunktionstüchtigen Montage-Infrastruktur. Peerless-AVs Kioskszeichnen sich durch eine überragende Ästhetik aus, währendgleichzeitig ihr Einsatzumfeld akzentuiert wird. "Wir haben uns dazuentschieden, ausschließlich die allerbesten Partner Produkte inunserem vollständig integrierten Kiosk auf der DSE austellen zulassen", so Nick Belcore, Executive Vice President von Peerless-AV.VSBLTY-Software und VisionCaptor werden im Smart City Kiosk auf derVeranstaltung vorgestellt, da sie als Musterbeispiel eines äußerstpotenten Werkzeugs mit einer großen Funktionsbandbreite agieren, dasunsere Hardware zu einer optimal integrierten einsatzbereiten Lösungmacht.Weitere NeuigkeitenVSBLTY Groupe Technologies Corp. (das "Unternehmen") und GravitasSecurities Inc. ("Gravitas") haben eine auf den 21. März 2019datierte Vereinbarung über Finanzberatungsdienstleistungengeschlossen, um das Unternehmen bei der Bewertung zukünftigerGeschäftsmöglichkeiten und der Entwicklung einerKapitalmarktstrategie (die "Dienstleistungen") zu unterstützen.Unter Vorbehalt der vorherigen Genehmigung der Canadian SecuritiesExchange ( die "CSE") und als Gegenleistung für die Dienstleistungenhat das Unternehmen zugestimmt, Gravitas eine monatlicheGrundvergütung auszuzahlen, zahlbar durch die Ausgabe einerGesamtsumme von 349.992 Stammaktien des Unternehmens zu einemvereinbarten Preis von 0,58 CAD pro Stammaktie, der monatlich zubegleichen ist und vierteljährlich mit einer Laufzeit von zwölf (12)Monaten ausgestellt wird. Die Laufzeit kann von den Vertragsparteienim gegenseitigen Einvernehmen verlängert werden.Sowohl die Beratungsvereinbarung als auch die diesbezüglicheEmission von Wertpapieren erfolgt vorbehaltlich der Genehmigung derCSE. Sämtliche gemäß der Beratungsvereinbarung ausgegebenenWertpapiere sollen einer Halteperiode unterstehen, die vier Monateund einen Tag nach dem Zeitpunkt der Wertpapieremission abläuft.InvestorenbeziehungenErin Ostrom, 604-219-6648investor@vsblty.netPressekontakt:Linda Rosanio, 609-472-0877lrosanio@vsblty.netInformationen zu VSBLTY (www.vsblty.net)VSBLTY (CSE: VSBY) (Frankfurt: 5VS), mit Hauptsitz in Philadelphia,gilt als weltweit führendes Unternehmen im Bereich Proactive DigitalDisplay(TM). Diese Technologie transformiert Einzelhandelsräume,öffentliche Räume und ortsbasierte Mediennetze mit SaaS-basierterPublikumsmessungs- und Sicherheitssoftware, die sich künstlicheIntelligenz und maschinelles Lernen zunutze macht.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/817114/VSBLTY_Logo.jpgOriginal-Content von: VSBLTY, übermittelt durch news aktuell