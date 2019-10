PeerNova beschafft 31 Mio. US-Dollar in strategischer Finanzierungsrunde und richtet Fokus auf anhaltendes Wachstum und globale Expansion

San Jose, Kalifornien (ots/PRNewswire) - PeerNova, Inc., einführender Anbieter von Unternehmenssoftware im Finanzsektor, gabheute bekannt, dass es 31 Mio. US-Dollar an Wachstumsfinanzierungunter der Führung eines bestehenden Investors, Mosaik Partners,erhalten hat. Medici Ventures und Intuitive Venture Partners nahmenebenfalls an dieser Runde teil, um ihre kontinuierliche Unterstützungfür PeerNova zu zeigen. Diese Finanzierungsrunde bringt denGesamtbetrag der Finanzmittelbeschaffung auf 74 Mio. US-Dollar."Wir freuen uns sehr, diese Finanzierungsrunde ankündigen zukönnen", sagte Gangesh Ganesan, President und CEO von PeerNova. "Wirsind bestrebt, unsere einzigartige Lösung weiter auszubauen, dierelevante, zeitnahe und relevante Probleme löst, die die Daten- undProzessintegrität in der Finanzbranche beeinträchtigen. Wir werdendiese Finanzierungsrunde nutzen, um unseren Auftrag fortzusetzen, dieMarktdurchdringung zu erhöhen und die Funktionalität undAnwendungsfälle unserer Cuneiform Platform(TM) zu erweitern."Die Cuneiform Platform von PeerNova ermöglicht Finanzinstituteneine durchgängige Digitalisierung, indem sie unterschiedlicheDatenquellen und Lebenszyklusereignisse vereinheitlicht. DiePlattform ermöglicht es Finanzinstituten, ihre Daten kontinuierlichüber mehrere interne und externe Systeme hinweg zu synchronisierenund so die Daten- und Prozessintegrität zu gewährleisten. Diesepermanente Synchronisation vereinfacht den Abgleich, automatisiertdie Ausnahmeverarbeitung und bietet eine bessereEnd-to-End-Transparenz der Betriebsabläufe in Echtzeit."PeerNova ist ein innovatives Unternehmen mit einer spannendenTechnologie, die die aktuellen Herausforderungen der Datenintegritätüberflüssig macht", sagte Atiq S. Raza, Chairman of the Board vonPeerNova. "Daten sind heute ein ständig wachsendes Kapital für jedesUnternehmen. Dies gilt insbesondere für Finanzinstitute, für dieDaten geschäftskritisch sind."PeerNova wurde 2013 von Unternehmern mit fundierter Expertise inden Bereichen Blockchain, Big Data und Finanzinfrastruktur gegründetund löst einige der größten Herausforderungen der Finanzbranche."PeerNova hat scheinbar unüberwindliche Herausforderungen in denBereichen Abgleich, Vermögensoptimierung und Datenintegrität für diegrößten Finanzinstitute gelöst, indem es ihnen Millionen von Dollaran jährlichen Kosten erspart und Milliarden an ertragsgenerierendenSicherheiten und Reserven freisetzt", sagte Howard Mergelkamp,Managing Partner bei Mosaik Partners. "Wir freuen uns, dieseWachstumsrunde anzuführen, um die außergewöhnlich hochwertigenLösungen von PeerNova für weltweite Finanzinstitute verfügbar zumachen.""Das Weltklasse-Team von PeerNova ist die treibende Kraft, umdiese einzigartige blockchainbasierte Plattform auf den Markt zubringen", sagte Jonathan Johnson, President von Medici Ventures undVorstandsmitglied von PeerNova. "PeerNova verfügt über Produkte inder Produktion, die die wichtigsten Herausforderungen in Bezug aufVertrauen und Transparenz lösen, Reibungen vermeiden und es denKunden ermöglichen, ihre Ressourcen effizienter zu nutzen."Informationen zu PeerNova, Inc.PeerNova wurde 2013 von Unternehmern mit fundierter Expertise inden Bereichen Blockchain, Big Data und Finanzinfrastruktur gegründetund löst einige der größten Herausforderungen der Finanzbranche. DieCuneiform Plattform von PeerNova ermöglicht es Finanzinstituten, ihreDaten kontinuierlich über mehrere interne und externe Systeme hinwegzu synchronisieren, um die Daten- und Prozessintegrität zugewährleisten. Die Cuneiform Plattform vereinfacht den Abgleich,automatisiert die Ausnahmeverarbeitung und bietet eine bessereEnd-to-End-Transparenz der Betriebsabläufe in Echtzeit. PeerNova hatseinen Sitz im Silicon Valley und verfügt über Vertriebsbüros in NewYork und London. Weitere Informationen finden Sie unterhttps://peernova.com.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/641282/PeerNova_Oct_2016_black_on_white__1.jpgPressekontakt:Navid JafariDirector of Marketing and CommunicationsPeerNova, Inc.navidj@peernova.comOriginal-Content von: PeerNova, Inc., übermittelt durch news aktuell