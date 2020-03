Pedelecs: Kein Kauf ohne Probefahrt / TÜV Rheinland: Komponenten müssen zum Fahrer passen / Regelmäßige Nutzung verlängert Lebensdauer / Inspektionsplan einhalten

Köln (ots) - Mehr als 1,1 Millionen Räder mit elektronischer Trittunterstützungwurden laut Zweirad-Industrie-Verband im vergangenen Jahr verkauft. Tendenz fürdie laufende Saison: weiter steigend. Die Anschaffung eines der durchschnittlich2.500 Euro teuren Pedelecs(https://www.tuv.com/germany/de/fahrr%C3%A4der-pedelecs-und-zubeh%C3%B6r.html)sollte aber gut geplant sein. "Eine eingehende Beratung und eine Probefahrtsollten Pflicht sein", sagt Wilhelm Sonntag, Leiter der Abteilung mechanischeProdukte bei TÜV Rheinland. "Insbesondere das Ausprobieren zeigt, welches Radauf meine persönlichen Bedürfnisse und die zu erwartende Nutzung passt."Schnelles Anfahren übenDabei geht es nicht nur um Geometrie, Größe und Gewicht, sondern auch um dasAnfahrverhalten. Einige Pedelecs haben eine sehr starke Anfahrt. Vorsichtigeoder auch ältere Fahrer könnten damit überfordert sein. Andere Fahrertypenfreuen sich über genau diesen Schnellstart. Wie jedes andere Rad auch sollte dasPedelec zu Körpergröße und Statur passen. Der Experte empfiehlt, Augenmerk aufjede einzelne Komponente zu legen. Passt beispielsweise der Sattel nicht zumKörper, ist die Freude am Pedelec schnell dahin. "Es ist sinnvoll, mit demHändler eine Möglichkeit zu vereinbaren, den Sattel über einen längeren Zeitraumtesten und gegebenenfalls tauschen zu können", so Wilhelm Sonntag. Dass einPedelec und seine einzelnen Komponenten grundsätzlich sicher sind und dengesetzlichen Vorgaben entsprechen, erkennen potenzielle Käufer am CE-Kennzeichen(https://www.tuv.com/germany/de/ce-kennzeichnung.html) am Rad und an derHerstellerangabe zur DIN-Norm EN 15194. Diese besagen, dass das Pedelec dengeltenden gesetzlichen Vorgaben, in diesem Fall der Maschinenrichtlinie und derProduktsicherheit, entspricht.Akku durch Fahren pflegenZentrales Thema bei der Entscheidung für ein Pedelec ist der Akku. Die modernenLithium-Ionen-Akkus werden ständig weiterentwickelt und bieten immer mehrKapazität und Reichweite. Die Lebensdauer der Akkus hängt aber immer noch starkvom Nutzer- und Ladeverhalten ab - nach durchschnittlich fünf Jahren lässt dieLeistungsfähigkeit spürbar nach und die Batterie muss unter Umständen ersetztwerden. "Da lohnt sich also die Nachfrage, wie lange der Hersteller Ersatzgarantiert", sagt Sonntag. Der wichtigste Tipp des Experten für die Akku-Pflegeist denkbar einfach: "Das Rad am besten täglich fahren - zum Beispiel auf demWeg zur Arbeit. Ebenso wichtig für die dauerhaft gute und sichere Fahrt mit demPedelec ist eine regelmäßige fachgerechte Inspektion des Rades.Pressekontakt:Ihr Ansprechpartner für redaktionelle Fragen:Ralf Diekmann, Presse, Tel.: 0221/806-1972Die aktuellen Presseinformationen sowie themenbezogene Fotos und Videos erhaltenSie auch per E-Mail über presse@de.tuv.com sowie im Internet: www.tuv.com/presseund www.twitter.com/tuvcom_presseWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/31385/4539290OTS: TÜV Rheinland AGOriginal-Content von: TÜV Rheinland AG, übermittelt durch news aktuell