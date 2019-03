Pedelec-Einsteiger: Training sinnvoll (FOTO)

Finanztrends Video zu



Baierbrunn (ots) -Wollen Senioren auf ein Pedelec umsteigen, sollten sie sich fürdas neue Gefährt fit machen. Sinnvoll kann zum Beispiel einFahrsicherheitstraining sein, wie das Apothekenmagazin "SeniorenRatgeber" schreibt. "So ein Rad ist viel schwerer. Durchschnittlich25 Kilo entwickeln einen Schub, den Sie beim Bremsen einrechnenmüssen", schildert Erhard Eberl, Trainer bei der DeutschenVerkehrswacht. Pedelec-Fahrer bräuchten daher eine schnellereReaktionszeit.Fahrsicherheitskurse für Pedelec-Einsteiger bieten unter anderemVerkehrsclubs, Verkehrswacht, Polizei, Volkshochschulen,Radfahrschulen sowie Fahrradhändler an. Dabei lernen die Teilnehmerbeispielsweise auf einem Parcours, wie das Pedelec reagiert, wie großder Wendekreis des elektrisch unterstützen Fahrrads ist und welcheGefahren im Straßenverkehr lauern.Der neue "Senioren Ratgeber" erklärt in seiner Titelgeschichte"Jetzt aufs Rad!", welche Fahrrad-Art zu wem passt, wie sich daseigene Rad nachrüsten und richtig versichern lässt und mit welchenÜbungen man sich auf die Fahrradsaison vorbereiten kann. Bei einemExtra-Preisrätsel rund ums Radfahren können Leserinnen und Leserwertvolle Preise gewinnen.Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei.Das Apothekenmagazin "Senioren Ratgeber" 3/2019 liegt aktuell in denmeisten Apotheken aus.Pressekontakt:Katharina Neff-NeudertTel. 089 / 744 33 360Fax 089 / 744 33 459E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Senioren Ratgeber, übermittelt durch news aktuell