Pebblebrook Hotel: Das sollte jetzt jeder wissen!

Für die Aktie Pebblebrook Hotel stehen per 12.05.2019, 00:42 Uhr 31,8 USD an der Heimatbörse New York zu Buche.

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Pebblebrook Hotel auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Pebblebrook Hotel wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert. An fünf Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein, zwei Tagen gibt es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Buy"-Einschätzung. Dadurch erhält Pebblebrook Hotel auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Buy"-Bewertung.

2. Analysteneinschätzung: Die Aktie der Pebblebrook Hotel wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit folgenden Einstufungen versehen: 3 Buy, 3 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Daraus leiten wir für die langfristige Einstufung ein "Buy" ab. Kürzerfristig ergibt sich dieses Bild: Innerhalb eines Monats liegen 0 Buy, 1 Hold, 0 Sell-Einschätzungen vor. Damit aber ist die Aktie zuletzt mit einem "Hold" zu bewerten. Das Kursziel für die Aktie der Pebblebrook Hotel liegt im Mittel wiederum bei 37,83 USD. Da der letzte Schlusskurs bei 31,8 USD verläuft, ergibt sich eine erwartete Kursentwicklung von 18,97 Prozent. Dies ist verbunden mit der Einstufung "Buy". Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der Pebblebrook Hotel insgesamt die Einschätzung "Buy".

3. Dividende: Aus der gezahlten Dividende und dem jeweiligen Kurs errechnet sich die Dividendenrendite. Pebblebrook Hotel weist derzeit eine Dividendenrendite von 4,76 % aus. Diese Rendite ist nur leicht höher als der Branchendurchschnitt ("") von 4,2 %. Mit einer Differenz von lediglich 0,56 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als "Hold" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.