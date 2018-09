Pebblebrook Hotel: Anleger dürfen gespannt sein!

An der Börse New York schloss die Pebblebrook Hotel-Aktie am 10.09.2018 mit dem Kurs von 36,79 USD.

Wie Pebblebrook Hotel derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 8 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Analysteneinschätzung: Von insgesamt 7 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Pebblebrook Hotel-Aktie sind 4 Einstufungen "Buy", 3 "Hold" und 0 "Sell". Das bedeutet im Durchschnitt ein "Buy"-Rating für das Wertpapier. In einer zweiten Betrachtung ist auch die Einstufung der Analysten für den vergangenen Monat interessant. Hier hat sich folgendes Bild ergeben: 1 Buy, 0 Hold, 0 Sell. Damit führen die jüngsten Analysen zu einem Gesamturteil von "Buy". Aus den abgegebenen Kurszielen errechnet sich ein Durchschnitt von 38,75 USD. Das bedeutet, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs (36,79 USD) ausgehend um 5,33 Prozent steigen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist "Buy". Zusammengefasst erhält Pebblebrook Hotel von den Analysten somit ein "Buy"-Rating.

2. Dividende: Derzeit schüttet Pebblebrook Hotel nur leicht höhere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Real Estate. Der Unterschied beträgt 0,05 Prozentpunkte (4,13 % gegenüber 4,08 %). Wegen dieser geringen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Hold".

3. Fundamental: Die Aktie von Pebblebrook Hotel gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 25,23 insgesamt 76 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Real Estate", der 103,67 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".