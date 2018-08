Pebblebrook Hotel: Diese Infos sollten Sie kennen!

In unserer neuen Analyse nehmen wir Pebblebrook Hotel unter die Lupe, ein Unternehmen aus dem Markt "". Die Pebblebrook Hotel-Aktie notierte am 24.08.2018 mit 38,86 USD, die Heimatbörse des Unternehmens ist New York.

Pebblebrook Hotel haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 8 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 8 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Pebblebrook Hotel-Aktie ein Durchschnitt von 37,44 USD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 38,86 USD (+3,79 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Hold"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Für diesen (38,85 USD) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls nahe dem gleitenden Durchschnitt (+0,03 Prozent Abweichung). Die Pebblebrook Hotel-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Hold"-Rating bedacht. Pebblebrook Hotel erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Hold"-Bewertung.

2. Anleger: Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von Pebblebrook Hotel im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden vor allem und mehrheitlich positive Meinungen veröffentlicht. Zudem beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um Pebblebrook Hotel. Dieser Umstand löst insgesamt eine "Buy"-Bewertung aus. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Buy".

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 27,48 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Financials") liegt Pebblebrook Hotel damit 20,73 Prozent über dem Durchschnitt (6,75 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Real Estate" beträgt 6,75 Prozent. Pebblebrook Hotel liegt aktuell 20,73 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Buy".