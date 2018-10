Peak Leaf(TM) - die neue Cannabismarke, inspiriert durch die Kraft der Natur

Vaughan, Ontario (ots/PRNewswire) -CannTrust® erweitert sein Angebot an für die Freizeit gedachtenProdukten der Marken liiv, Xscape und Synr.gCannTrust Holdings Inc. ("CannTrust" oder das "Unternehmen") (TSX:TRST), ein in Kanada führender lizenzierter Cannabis-Produzent undMarke des Vertrauens für Medizinalhanf, kündigte heute (eine Wochevor der Legalisierung) die vierte Freizeit-Cannabis-Marke - Peak Leaf- an, die ausschließlich in British Columbia erhältlich sein wird.Ab dem 17. Oktober können volljährige Verbraucher in BritishColumbia eine ganze Palette durch die Natur inspirierterCannabis-Produkte erleben. Diese kuratierten Sorten sind an dasErscheinungsbild, die Gerüche und Empfindungen der freien Naturangelehnt. Sattes, üppiges Grün, erdige Aromen und fruchtigeGeschmäcker stellen ein ausgewogenes Cannabis-Konzept dar."Wir freuen uns sehr, unser Angebot an Freizeitmarken durch PeakLeaf zu ergänzen und ab diesem Oktober auf dem Markt einzuführen. Wirhaben eine Marktlücke in British Columbia für eine Marke erkannt, diesich ganz unserer inneren Verbindung zur Natur widmet, und Peak Leafwird diesen Bedarf decken", so Brad Rogers, President, CannTrust."Schwerpunktmäßig möchten wir verschiedene Cannabis-Optionenanbieten, die speziell kuratiert wurden, um den Bedürfnissen allervolljährigen Kanadier gerecht zu werden. Dies ist ein weiteresBeispiel für unsere Umsetzung dieses fokussierten Ansatzes und dafür,inwiefern unsere Verbraucher das Herzstück unserer gesamten Arbeitsind."Das vollständige Sortiment der dynamischen Marken, die am 17.Oktober eingeführt werden, umschließt:- Peak Leaf: Natur pur - für Peak Leaf beginnt ein ausgewogenerLebensstil mit Wohlbefinden. Entdecken Sie Wege, um Geist undKörper zu beleben, indem Sie die Außenwelt ganz in sich aufnehmen.Denn je mehr wir mit der Natur in Verbindung treten, desto mehrfinden wir wieder zu uns selbst. Die fünf Sorten von Peak Leafwerden als getrocknete Dolden oder vorgedrehte Joints erhältlichsein. http://www.peakleafcannabis.com- liiv: Für die Kenner unter den Nutzern, die wissen, was siemöchten. liiv bietet, was für die erfolgreiche Bewältigung desAlltags samt seiner Herausforderungen benötigt wird. Einige derliiv-Sorten erfreuen sich bereits großer Beliebtheit unterCannabis-Nutzern. Dazu zählen auch Cannabis-Produkte jenseitsgetrockneter Dolden und vorgedrehter Joints, wie z. B. Öle undKapseln, die zusätzliche Flexibilität sowie Komfort bieten, da ihrKonsum nicht auf Rauchen bzw. die Nutzung eines Vaporisatorsbeschränkt ist. http://www.liivcannabis.com- Xscape: Die Xscape-Sorten wurden sorgfältig für besondereErlebnisse kuratiert, sodass Verbraucher leicht zwischen den fürihre Abenteuer passenden Sorten wählen können. Egal ob Walk the Dog(perfekt für Spaziergänge mit Ihrem Hund) oder Flix n Chill (fürentspannte TV-Sessions), Xscape bietet die richtige Sorte. Xscapeverschafft Verbrauchern Klarheit, indem ihnen die Anhaltspunktegeboten werden, die sie benötigen, um die richtige Wahlentsprechend ihrer Vorstellungen zu treffen. Die Xscape-Produktesind als getrocknete Dolde oder vorgedrehte Joints erhältlich.http://www.xscapecannabis.com- Synr.g: Diese einzigartige Auswahl an Sorten, bei denen derGeschmack im Vordergrund steht, eignet sich hervorragend fürVerbraucher, die es gerne gesellig haben. Egal, ob bei Date-Nights,einer Dinner-Party oder einem ganz anderen Anlass, die Sorten vonSynr.g wurden erzeugt, um jedem Zusammentreffen eine besondere Notezu verleihen. Diese gemeinsam nutzbaren Produkte sind alsgetrocknete Dolde oder vorgedrehte Joints erhältlich.http://www.synrgcannabis.comDie Marken haben das Potenzial, die Führung auf demFreizeit-Cannabis-Markt zu übernehmen, wobei die Produkte dernächsten Generation bereits in Planung sind. Das zukünftige Angebotwird voraussichtlich portionierte Brühkapseln und ein Sortiment vonGetränkeprodukten umschließen, einschließlich Sport-Fertiggetränken,die der Erholung nach dem Training dienen. Diese Produkte werdenhinsichtlich der voraussichtlichen Legalisierung von angereichertenLebensmitteln und Konzentraten im Jahr 2019 entwickelt.Zusätzliche Einblicke- Alle Produkte von CannTrust sind standardisiert, um jederzeitbeständige Produktqualität garantieren zu können.- Die Produkte werden in einem neuen Gewächshaus gezüchtet, das daserste seiner Art ist und mit Technologie für kontinuierliche Ernteausgestattet ist, sodass Blüten von höherer Qualität effizienterals in den ehemaligen Innenanlagen gedeihen können.- Bei der Entwicklung einer neuen Sorte kultivieren die Experten vonCannTrust Hunderte von Samen und überwachen die Pflanzen von derSetzlingsphase bis zur vollen Blütezeit. Letztlich werden nur jeneSorten als Mutterpflanze für alle zukünftigen Produkte gewählt, dieTerpene enthalten und über den richtigen THC- und CBD-Gehaltverfügen.Informationen zu CannTrustSeit seiner Gründung im Jahr 2014 gilt CannTrust als kanadischerMarktführer für die Herstellung standardisierter Produkte.Als staatlich lizenzierter und regulierter Produzent bereichertCannTrust die Branche für Medizinalhanf durch 40 Jahre Erfahrung inder Pharmaindustrie und im Gesundheitswesen. CannTrust betreibtaktuell seine 450.000 Quadratfuß große Niagara Perpetual HarvestFacility. Darüber hinaus wurde dank vollständiger Finanzierungbereits mit der Erweiterung durch eine zusätzliche Fläche von 600.000Quadratfuß Gewächshaus begonnen. Das umfangreiche Produktportfoliovon CannTrust wird in dem 60.000 Quadratfuß großenHerstellungs-Kompetenzzentrum in Vaughan, Ontario, aufbereitet undverpackt.CannTrust legt Wert auf Forschung und Innovation und ist stetsdarum bemüht, einen Beitrag zu der wachsenden Zahl evidenzbasierterForschungsarbeit zum Einsatz und der Wirksamkeit von Cannabis zuleisten. Die Teams für Produktentwicklung des Unternehmens treibengemeinsam mit seinen exklusiven globalen Pharmapartner Apotex Inc.unablässig die Innovation und Entwicklung von Produkten voran, diefür Patienten die Verwendung von Cannabis als Arzneimittel leichtergestalten werden. CannTrust unterstützt fortwährend die Aufklärungvon Patienten über Cannabis als Arzneimittel und leitet einCompassionate Use-Programm, um finanziell bedürftigen Patienten zuhelfen.Bitte besuchen Sie für weitere Informationenhttp://www.canntrust.ca.Zukunftsgerichtete AussagenDiese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen"gemäß den gültigen kanadischen Wertpapiergesetzen, die auf CannTrustsderzeitigen internen Erwartungen, Einschätzungen, Prognosen, Annahmenund Überzeugungen sowie Ansichten zukünftiger Ereignisse basieren.Zukunftsgerichtete Informationen sind durch den Gebrauchzukunftsgerichteter Terminologie, wie z. B. "erwarten","wahrscheinlich", "könnte", "wird", "sollte", "beabsichtigen","antizipieren", "potenziell", "vorgeschlagen", "schätzen" undähnliche Wörter, einschließlich der Verneinungen undgrammatikalischer Abwandlungen davon, bzw. durch Aussagen übergewisse Ereignisse oder Umstände, die geschehen bzw. eintreten"könnten", "würden" oder "werden", sowie durch Diskussion vonStrategien erkennbar.Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichtetenInformationen basieren auf den Erwartungen, Einschätzungen,Prognosen, Annahmen und Ansichten zukünftiger Ereignisse, die von derGeschäftsführung unter den jeweiligen Umständen als angemessenerachtet werden. Zukunftsgerichtete Informationen umschließenEinschätzungen, Pläne, Erwartungen, Meinungen, Vorhersagen,Prognosen, Zielsetzungen, Handlungsempfehlungen oder andere Aussagen,die keine Tatsachendarstellungen sind. Die in dieser Pressemitteilungzukunftsgerichteten Aussagen umschließen, aber sind nicht beschränktauf Aussagen bezüglich interner Erwartungen, Erwartungen an dastatsächliche Produktionsvolumen, Erwartungen an die zukünftigeAnbaukapazität sowie die Realisierung von Investitionsvorhaben bzw.den Abschluss von Expansionsprojekten. Zukunftsgerichtete Aussagenbeinhalten zwangsläufig bekannte und unbekannte Risiken,einschließlich, aber ohne Beschränkung auf Risiken in Verbindung mitder allgemeinen Wirtschaftslage; unerwünschten branchenbezogenenEreignissen; Verlust von Märkten; zukünftigen rechtlichen undbehördlichen Entwicklungen; Unfähigkeit zur ausreichendenKapitalbeschaffung von internen und externen Quellen und/oder derUnfähigkeit zur ausreichenden Kapitalbeschaffung zu günstigenKonditionen; der kanadischen Medizinalhanf-Branche im Allgemeinen;CannTrusts Fähigkeit zur Implementierung seiner Geschäftsstrategien;Konkurrenz; Ernteausfall und anderen Risiken.Sämtliche zukunftsgerichtete Informationen beziehen sich nur aufden Zeitpunkt, zu dem sie vermittelt wurden, und, sofern gesetzlichnicht vorgeschrieben, verpflichtet CannTrust sich nicht zurAktualisierung oder Überarbeitung zukunftsgerichteter Informationenaufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder andererGründe. Neue Faktoren können von Zeit zu Zeit zutage treten undCannTrust ist es nicht möglich, all diese Faktoren vorherzusagen. Beider Berücksichtigung dieser zukunftsgerichteten Aussagen solltenLeser die Risikofaktoren und andere Warnungen beachten, die inCannTrusts jährlichen Informationsblatt (Annual Information Form) vom29. März 2018 aufgeführt sind, das bei den zuständigen kanadischenWertpapierbehörden eingereicht und auf SEDAR unterhttp://www.sedar.com einzusehen ist. Die TSX übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit bzw.Genauigkeit dieser Pressemitteilung.