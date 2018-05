Peach Property begibt eine Hybridanleihe über 50 Mio Franken

Zürich (awp) - Das Immobilienunternehmen legt eine Optionshybridanleihe mit einem Volumen von 50 Millionen Franken auf. Bei entsprechend grosser Nachfrage ist eine Aufstockung bis zu einem Gesamtvolumen von 100 Millionen möglich, teilt das Unternehmen am Dienstag mit. Die eingenommenen Mittel will Peach insbesondere zum Ausbau des Immobilienportfolios in Deutschland sowie zum Schuldenabbau verwenden.

Die Anleihe habe eine unbegrenzte Laufzeit, eine erstmalige Kündigung ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten