Peach Property Group: Bestandsportfolio weiter ausgebaut

Nach Darstellung der Analysten Stefan Scharff und Christopher Mehl von SRC Research hat die Peach Property Group AG im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2019 (per 31.12.) die Mieterträge durch die Akquisitionen im Vorjahr und in der aktuellen Berichtsperiode um rund 40 Prozent gesteigert. In der Folge halten die Analysten an ihrem Kursziel und dem positiven Votum für die Aktie fest.

