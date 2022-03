Peach Farmer revolutioniert die Medienwelt mit NFT

Genf, 2. März 2022 (ots/PRNewswire) -Peach Farmer ist die erste Videoproduktionsfirma der Welt, die NFT als Eintrittskarte für eine PG13-Web-Show (Squid Games mit Darstellern aus der Erwachsenenindustrie) nutzt, während der Rest der Community mit Peach Coins, der Plattformwährung, über die Produktion der Show entscheidet.Peach Farmer zielt darauf ab, einen neuen Unterhaltungsprozess zu schaffen, bei dem die Community im Mittelpunkt der Produktion steht. NFT wird zur Eintrittskarte für die Teilnahme, aber auch zur Münze für die Produktion.Das übergeordnete Ziel ist es, Wohlstand zu schaffen, indem Peach Stars zu Mainstream-Influencern gemacht werden, was ihren Wert und damit auch den von Peach Farmer massiv erhöht Der Unterschied zwischen der Erwachsenenindustrie und den Mainstream-Influencern ist die Exposition. Mit dem Programm werden die Peach-Coins, die in die Projekte des Unternehmens (Merchandising, Produkte, Anwendungen,…) investiert werden, ihren Wert für die Community vervielfachen und den Investoren ermöglichen, Tantiemen zu verdienen.KLEINE INVESTITION – HOHE BELOHNUNGUm eine Eintrittskarte für die Web-Show zu gewinnen, hat Peach Farmer ein Sammelspiel entwickelt. Jede digitale Karte steht für eine Eintrittskarte. Der Algorithmus von Peach Farmer wählt am Ende der Ziehung eine Karte aus. Der Kontoinhaber dieser Karte gewinnt das NFT, das in Wirklichkeit eine Einladung zur Teilnahme an den Peach Games ist.(Keine Begrenzung der Anzahl der verkauften Karten).Außerdem gewinnen die Benutzer, die die digitale Kartensammlung am schnellsten vervollständigen, den Royal NFT: ein Utility-Token, mit dem Sie Peach-Münzen verdienen können, die Sie in Projekte investieren, Merchandising kaufen und über die Richtung der Show abstimmen können.KREISLAUFWIRTSCHAFTJede Karte ist in Wirklichkeit eine Peach Coin. Je mehr Karten die Benutzer sammeln, desto mehr Coins erhalten sie.Mit einer Währung, die durch Karten geschaffen wird, belohnt Peach Farmer direkt die Aktionen der Community und sorgt dafür, dass die Währung durch den Konsum von Peach Farmer-Produkten, Abstimmungen und Projektunterstützung zirkuliert.Kurz gesagt, Peach Farmer kombiniert das Sammeln von Pokemon, das Goldene Ticket von Charlie und die Schokoladenfabrik und die Unterhaltung von Squid Game, um die Welt der Peach Stars zu entmystifizieren und die Community in den Entstehungsprozess einzubeziehen.Wer ist das Team von Peach Farmer?Ein Team von erfahrenen Geschäftsleuten aus den Bereichen Medien und Sport, die in NFT und Blockchain eine Chance sehen, das Gesicht der Medien zu verändern und Wohlstand für alle zu schaffen.Discord: https://discord.gg/H4xyxxSC Twitter: https://twitter.com/peachfarmer_off?lang=en YouTube: https://www.youtube.com/c/PeachFarmerLogo – https://mma.prnewswire.com/media/1757372/Peach_Farmer_Logo.jpgPressekontakt:Lucie Colin - 079 152 46 93Original-Content von: Peach Farmer, übermittelt durch news aktuell