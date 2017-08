Peach Day: Jeden Mittwoch 20% Rabatt auf Tintenpatronen und mehr

Zürich, Schweiz (ots) - Peach macht den Mittwoch zum Spartag füralle Besitzer von Laser- und Tintenstrahldruckern sowieOffice-Anwender. Ab dem 06. September gibt es beim Einkauf im PeachOnline-Shop - https://www.3ppp3.de/de/ - jeden Mittwoch 20 ProzentRabatt auf das Gesamtsortiment an Druckerzubehör und Bürobedarf derMarke Peach (ausgenommen Originalartikel). Insgesamt bietet der PeachDay reduzierte Preise für über 3.000 Shop-Artikel.Schwerpunkt sind kompatible Tintenpatronen für die gängigstenDruckermodelle. "Die Alternativtinten von Peach zeichnen sich durcheine sehr gute Druckqualität und hohe Reichweite aus, besitzen dievolle Funktionsfähigkeit inklusive Tintenfüllstandskontrolle und sinddabei bereits um die Hälfte günstiger. Und jetzt setzen wir mit demPeach Day in Punkto Preis-/Leistung noch einen drauf", sagt AlfredWirch, CEO von Peach.Die Marke Peach steht für qualitativ-hochwertige Alternativtinten"Made in Europe". Die Tinte wird im eigenen Forschungs- undEntwicklungszentrum in der Schweiz hergestellt und amFertigungsstandort in Tschechien in die Patronen abgefüllt. Mitseinen wiederbefüllten Tintenpatronen erreicht Peach eineMarktabdeckung von zirka 90 Prozent.Weitere Angebote am Peach Day beinhalten wieder aufbereitete Tonermit Chip für die unterschiedlichsten Laserdrucksysteme,Aktenvernichter sowie Laminier, Schneide- und Bindegeräte. Der PeachOnline Shop ist von Trusted Shops zertifiziert und kommt bei denBewertungen auf die Note 'Sehr gut'.Über PeachPeach ist eine Marke der Schweizer 3T Supplies AG und steht fürqualitativ-hochwertige Office-Produkte und Alternativ-Tinten zu einemsehr guten Preis-/Leistungsverhältnis. Zum Produktsortiment gehörenkompatible Tintenpatronen für die gängigsten Druckerhersteller,Inkjet-Fotopapiere, Laminier- und Bindegeräte sowie Aktenvernichter.Gegründet wurde die 3T Supplies AG 1997 von langjährigenBranchen-Kennern mit umfangreichem Tinten-Know-how. DieUnternehmensprodukte werden über den eigenen Online-Shop unterwww.3ppp3.de verkauft.Weitere Informationen: http://www.peach.infoPressekontakt:Thorsten Prée, Chief Sales Officer, Chaltenbodenstr. 6, CH-8834Schindellegi, Telefon: +49 -173-620 10 10, Fax: +41-1-787 68 50,E-Mail: t.pree@peach.infoOriginal-Content von: Peach, übermittelt durch news aktuell