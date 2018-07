Pcsb: Das sollten Sie jedem weiter erzählen …

Für die Aktie Pcsb aus dem Segment "Thrifts & Hypothekenfinanzierung" wurde im Schlusshandel an der heimatlichen Börse NASDAQ CM am 23.07.2018 ein Kurs von 20,15 USD geführt.Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Pcsb einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Pcsb jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.1. Dividende: Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0,6 Prozent und liegt damit 1,97 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Banking, 2,57). Die Pcsb-Aktie bekommt von der Redaktion für diese Dividendenpolitik deshalb eine "Sell"-Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.

