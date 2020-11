Pci-suntek: Haben Sie darauf geachtet?

Der Pci-suntek-Kurs wird am 22.11.2020, 01:00 Uhr an der Heimatbörse Shanghai mit 8.8 CNH festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "IT-Beratung und andere Dienstleistungen".

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Pci-suntek einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Pci-suntek jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der Pci-suntek von 8,8 CNH ist mit -8,14 Prozent Entfernung vom GD200 (9,58 CNH) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein "Sell"-Signal. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 9,11 CNH auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein "Hold"-Signal vorliegt, da der Abstand -3,4 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der Pci-suntek-Aktie als "Hold" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Pci-suntek erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -0,46 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "IT-Dienstleistungen"-Branche sind im Durchschnitt um 0,26 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -0,73 Prozent im Branchenvergleich für Pci-suntek bedeutet. Der "Informationstechnologie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -1,11 Prozent im letzten Jahr. Pci-suntek lag 0,64 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die ähnliche Rendite im Branchen- und Sektorvergleich führt zu einem "Hold"-Rating in dieser Kategorie.

3. Dividende: Pci-suntek hat mit einer Dividendenrendite von 0,45 Prozent momentan einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (1.53%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "IT-Dienstleistungen"-Branche beträgt -1,07. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Pci-suntek-Aktie in dieser Kategorie eine "Sell"-Bewertung.

